Na območju Ljutomera dve mrtvi osebi, smrt moškega posledica kaznivega dejanja

Danes, nekaj po 13. uri, so policiste obvestili, da je bil na območju Ljutomera najden mrtev moški. Na kraj so napotili policiste, ki so območje zavarovali ter pričeli z zbiranjem obvestil, so pozno zvečer sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

»Po trenutno zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je bila smrt moškega posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Malo pred 19. uro je bilo v okolici najdeno tudi truplo druge osebe in strelno orožje, pri čemer smrt druge osebe ni posledica kaznivega dejanja,« je navedla predstavnica policistov Suzana Rauš.

Policisti so zaenkrat skopi z informacijami, še vedno opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah. Ko bo znanih več informacij, bodo sporočili več informacij o dogodku.