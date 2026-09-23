Lokal z ilegalnim priključkom deset let do brezplačne elektrike

V Trstu so odkrili, da je bil eden izmed tamkajšnjih lokalov, v katerem so s kršitvami javnega reda že sicer zaposlovali tamkajšnje občinarje, celih deset let nezakonito povezan na električno omrežje. Koristil je elektriko, ne da bi zanjo plačeval. To izhaja iz preiskave tržaške lokalne policije, poroča Primorski dnevnik.

Za lokal, ki je v zadnjem času večkrat zamenjal upravitelje, je tržaška občina že večkrat odredila začasno zaprtje. V zadnjih dneh avgusta se je komunalno podjetje AcegasApsAmga obrnilo na lokalno policijo za pomoč pri izvedbi tehničnih pregledov v okolici Trga Perugino, v bližini katerega je lokal.

Deset let brez pogodbe za dobavo električne energije

Trenutni lastnik je policijo in tehnike pospremil do tehničnih prostorov lokala, tam pa je osebje komunalnega podjetja takoj opazilo ilegalni priključek na električno omrežje nad števcem. Izkazalo se je, da lokal že deset let ni imel pogodbe za dobavo električne energije in jo je ilegalno koristil prek omenjenega priključka.

Kako je nekaj takega mogoče, ni znano. Znano pa je, da je pa policija lastnika ovadila zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah in poškodovanja tuje lastnine.