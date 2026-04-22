Zastrupitev prvošolčkov v Lukovici, zobali strupene vršičke

Le tri dni po tem, ko so se na kulinarični prireditvi v Kamniku nekateri obiskovalci zastrupili s piškoti, ki so vsebovali konopljo, je do še veliko hujše zastrupitve prišlo na eni od osnovnih šol v Lukovici, poročanje portala 24ur povzemajo Slovenske Novice.

Tam je učiteljica prvošolčke peljala v bližnji gozd, da bi spoznavali naravo, otroci pa so tam, misleč, da gre za smrekove vršičke, začeli zobati vršičke drugega drevesa – izredno strupene tise. Kar 14 jih je pristalo v bolnišnici.

»Kar nekaj časa že delam v urgentni ambulanti, pa se še nisem srečala s tako številčno zastrupitvijo,« je za 24ur dejala Veronika Velenšek z ljubljanskega kliničnega centra. Otroke, ki so bili tudi precej prestrašeni, so najprej odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa z reševalnimi vozili na pediatrično kliniko v Ljubljano, kjer so aktivirali prav vse oddelke, od otroške kirurgije do centra za zastrupitve, na srečo pa se je zgodba tokrat končala srečno, le z bolečinami v trebuhu in s slabostjo. Ker gre pri zastrupitvi s tiso za izredno resno, tudi življenje ogrožajoče stanje, so otroke kljub temu nekaj ur zadržali na opazovanju, a je šlo bolj za preventiven ukrep, še istega dne so se lahko vsi otroci tudi vrnili domov.

Začela se je sezona nabiranja smrekovih vršičkov. FOTO: Shutterstock

Tudi zahvaljujoč lastnici zemljišča, kjer so otroci spoznavali gozd in naravo. Ta jim je namreč povedala, da so vršički, ki jih okušajo, vršički izredno strupene tise, in reševalna akcija je lahko stekla nemudoma, je pojasnila Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica osnovne šole, kjer se je neljubi dogodek zgodil.

Ob tem je pohvalila tudi hitro reakcijo učiteljice, ki je bila seveda v izredno hudi stiski, ne vedoč, kaj se bo z njenimi učenci zgodilo, hvaležna pa je ravnateljica tudi za odziv staršev zastrupljenih otrok, ki so bili predvsem srečni, da je z njihovimi malčki vse v redu in učiteljice niso dodatno psihično obremenjevali. Velenškova ob tem opozarja, da rastlin, ki jih ne poznamo stoodstotno, raje ne poskušajmo.

Strup tise je eden najbolj nevarnih, rastlina je strupena skoraj v celoti. Kako pa vršičke tise ločimo od mladih vršičkov smreke, ki jih spomladi radi nabiramo in iz njih varimo različne napitke, ki pozneje pomagajo pri blaženju kašlja? Najprej moramo biti pozorni na celotne vejice in iglice, ki jih prekrivajo. Smrekove iglice so tanjše, svetlejše in njihova konica je ostra, če se je dotaknemo, piči. Iglice tise so po drugi strani širše in ploščate, konica pa zaobljena, na spodnji strani so svetlejše z dvema svetlima progama. Tisini vršički so nekoliko podaljšani in debelejši, daljši kot vršički smreke, pišejo Slovenske Novice.