V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti osem mrtvih

V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti na severozahodu države je davi umrlo osem ljudi, vsi so menda tuji državljani. Sedem ljudi je umrlo, ko je minibus z devetimi potniki trčil v ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornjaka.

Nesreči sta se v zgodnjih jutranjih urah zgodili v bližini Györa blizu slovaške meje, približno 122 kilometrov zahodno od Budimpešte.

Ob približno 4.30 je tovornjak z moldavskimi registrskimi tablicami trčil v gradbeno vozilo. V nesreči, zaradi katere so ustavili promet na avtocesti M1, je umrl voznik tovornjaka, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila madžarska policija.

Manj kot 45 minut pozneje je minibus, prav tako z moldavskimi registrskimi tablicami, z devetimi potniki trčil v ločen tovornjak, ki je stal v prometu zaradi predhodne nesreče. Sedem potnikov na minibusu je umrlo, dva sta bila ranjena.

Policija za zdaj ni potrdila državljanstev smrtnih žrtev, navedla pa je, da sta imela tovornjak in minibus moldavske registrske tablice. Po poročanju madžarskega portala 24.hu, ki se sklicuje na policijo, so bile vse žrtve moški.

Madžarski premier Peter Magyar je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da so bile smrtne žrtve tuji državljani. »V imenu vlade izrekam iskreno sožalje družinam osmih tujih državljanov, ki so danes zgodaj zjutraj izgubili življenje v nesreči na avtocesti M1. Vsem poškodovanim želim hitro okrevanje,« je zapisal.