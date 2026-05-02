Madžarski voznik prezrl prometno signalizacijo in obtičal nad prepadom

Iz policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj popoldne prejeli obvestilo, da je na gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor, kjer je promet s prometnim znakom prepovedan, v okolici naselja Ljubinj na Tolminskem nasedlo osebno vozilo znamke Toyota z madžarskimi registrskimi številkami.

Vozilo je obstalo na robu poti, pri čemer je obstajala nevarnost, da bo zdrsnilo po pobočju. Na kraju so posredovali gasilci PGD Tolmin, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo s tehničnim posegom postavili nazaj na kolovoz.

Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa oziroma neupoštevanja prometne signalizacije (kršitev drugega odstavka 98. člena ZPrCP) so policisti Policijske postaje Tolmin 60-letnemu vozniku iz Madžarske izdali plačilni nalog.Ob takih posegih se vedno postavi vprašanje, če kazen pokrije tudi vse stroške ukrepanja.