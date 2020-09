Mama je pet otrok v Solingnu najprej omamila in nato zadušila

REUTERS Stanovanjski blok, v katerem se je zgodil grozljiv petkratni umor otrok. FOTO: Thilo Schmuelgen/ Reuters

Svoji materi je sporočila, kaj je storila

Po tiskovni konferenci, ki sta jo tamkajšnja policija in državno tožilstvo pozno popoldne skupaj pripravila v zahodnonemškem Solingnu v zvezi z včeraj najdenimi petimi umorjenimi otroki v nekem stanovanju, je znanih nekaj več podatkov o grozljivem dogodku, ki je pretresel mesto in vso Nemčijo.Po prvih izsledkih obdukcije treh deklic in dveh dečkov, starih od enega in pol do osmih let, je sedemindvajsetletna mati otroke najprej omamila in nato zadušila. Zločin naj bi se zgodil enkrat med sredo popoldan in četrtkom dopoldan. Enajstletni sin osumljenke naj bi preživel zato, ker je bil v času dejanja v šoli. Nato ga je mama vzela s sabo do 25 kilometrov oddaljenega Düsseldorfa, od tam se je deček sam z drugim vlakom odpeljal v manjši kraj k starim staršem, mati pa je potem, ko je sin že odpotoval, na železniški postaji skočila pod vlak. Poskus samomora je preživela, utrpela je hude poškodbe, vendar ni v smrtni nevarnosti, so na tiskovni konferenci sporočili predstavniki Wupertalske policije.Policijo so alarmirali stari starši otrok oziroma starši osumljenke, saj je ta pred poskusom samomora po telefonu materi sporočila, kaj je storila.Po besedah predstavnika državnega tožilstva je mati osumljena petkratnega umora, ki naj bi ga storila v stanju hude čustvene razrvanosti. To je bil najverjetneje vzrok tragedije.Sedemindvajsetletnica je šest otrok imela z več različnimi partnerji, zadnji, ki je trenutno živel z njo in otroki, pa ni med osumljenci. Preiskovalci so ugotovili, da otroci pred grozljivim dejanjem niso bili ogroženi in socialne službe niso posredovale v družini, čeprav so bili sicer mestnemu uradu za mladino znani.