    Črna kronika

    Na območju Mangarta se je smrtno ponesrečil 40-letni padalec iz Brazilije

    Z obleko wingsuit je jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom.
    Fotografija je arhivska. FOTO: Policija
    Fotografija je arhivska. FOTO: Policija
    R. I.
    1. 9. 2025 | 12:04
    1. 9. 2025 | 12:10
    2:39
    Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili včeraj obveščeni, da na območju Mangarta na Bovškem pogrešajo 40-letnega državljana Brazilije. Ta je nameraval opraviti načrtovan skok s padalom wingsuit (skok s posebno obleko, ki je namenjena za jadranje, za pristanek pa je imel pri sebi padalo) z Mangarta in nato pristati na dogovorjenem mestu v Loški Koritnici.

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Doslej zbrani podatki kažejo, da sta se 40-letnik in njegov 42-letni prijatelj, prav tako iz Brazilije, z vozilom odpeljala iz naselja Log pod Mangartom do Mangartskega sedla. Okoli 8. ure se je 40-letnik sam odpravil proti Mangartu, kjer je želel izvesti t. i. »base« skok z omenjenim padalom, njegov prijatelj pa se je vrnil v Loško Koritnico in ga tam čakal na dogovorjenem mestu pristanka.

    Ker 40-letnika dlje časa ni bilo na dogovorjeno mesto – zadnji stik s padalcem je bil vzpostavljen ob 10.40 prek sporočila SMS –, se je njegov prijatelj znova zapeljal na Mangartsko sedlo, kjer pogrešanega ni bilo, in se nato vrnil v Loško Koritnico. Nato je poklical reševalce in policijo.

    FOTO: Miljko Lesjak
    FOTO: Miljko Lesjak

    V okviru preiskave so ugotovili, da je 40-letnik okrog 11. ure skočil z Mangarta, visokega 2580 metrov, in z obleko wingsuit jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom na višini 2120 metrov.

    Okoli 18. ure so ga našli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote. 40-letni padalec ni kazal znakov življenja, njegovo padalo pa ni bilo uporabljeno oz. ni bilo odprto. V iskanje ponesrečenca so bili aktivirani tudi gorski reševalci GRS Bovec.

    Ponesrečenca so s policijskim helikopterjem prepeljali na letališče v Bovcu. Zdravnica NMP ZD Tolmin je odredila sanitarno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

