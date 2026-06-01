    Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

    Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    1. 6. 2026 | 17:00
    1. 6. 2026 | 17:04
    Portal Maribor24.si poroča o novem primeru medvrstniških groženj v osnovni šoli, tokrat na na Teznem v Mariboru. Kot je portal obvestil eden od bralcev, so včeraj zvečer starši prejeli obvestilo s strani ravnatelja šole, da so prejeli grožnje otroka, ki obiskuje 7. razred.

    Kot navajajo, je bil ta učenec že v petek v šoli nemiren, morali so ga miriti učitelji. Ravnatelj je najprej opravil pogovor z rajonskim policistom, nato pa naj bi tudi uradno podal prijavo na policijo.

    Po teh dogodkih je učenec preko družbenega omrežja prijateljem pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah. Svojim prijateljem naj bi pošiljal tudi slike pištole, s katero naj bi želel dokazati, da o svoji nameri misli resno.

    Tudi Policijska uprava Maribor je potrdila, da so prejeli obvestilo o sumu groženj v povezavi z enim od izobraževalnih zavodov na svojem območju. Pri tem ni prišlo do neposrednega ogrožanja ljudi.

    Več podrobnosti zaradi interesa postopka, ki še poteka, in spoštovanja določil 287. člena Kazenskega zakonika niso podali, zagotavljajo pa, da vsako grožnjo obravnavajo resno. Preverijo vse okoliščine, ukrepajo v skladu s pristojnostmi in o tem obveščajo pristojne službe.

