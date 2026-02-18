Kriminalisti zasegli 60 tisoč tablet, ampul in vial ter pridržali 11 osumljencev

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter več enotami drugih policijskih uprav končali obsežno in dlje časa trajajočo preiskavo, v kateri so razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo. Ta je na območju Slovenije ter širše po Evropski uniji neupravičeno prodajala prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu in zdravila brez ustreznih dovoljenj za promet.
V sklepni akciji je sodelovalo približno 100 kriminalistov in policistov. Zoper 11 osumljencev je bilo odrejeno pridržanje, pri čemer so štiri osebe še vedno v policijskem pridržanju.
Skupina je po ugotovitvah preiskovalcev utemeljeno osumljena skupno 57 kaznivih dejanj, med drugim neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo, proizvodnje in prometa ponarejenih zdravil oziroma zdravil brez dovoljenja ter pranja denarja.
Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru so policisti opravili več hišnih in osebnih preiskav na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.
V dosedanjem poteku preiskave so zasegli približno 60.000 tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet.
Ker kriminalistična preiskava še ni končana, bi se količina zaseženih snovi lahko še povečala, saj policija nadaljuje hišne preiskave in druge preiskovalne aktivnosti.
