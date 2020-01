Mariborski policisti prijeli krivce za sobotni požar na Pohorju

Mariborski policisti so odvzeli prostost trem mlajšim moškim, ki jih sumijo, da so odgovorni za požar v lesenem gostinskem objektu na Mariborskem Pohorju , ki je v noči na soboto povsem uničil objekt in še tri sosednje. Za zdaj še preiskujejo, ali je bil ogenj podtaknjen namerno ali zaradi neodgovornega ravnanja, poroča Večer Požar so pogasili gasilci mariborske gasilske brigade ter štirih prostovoljnih gasilskih društev iz Hoč, Peker, Radvanja in Bohove. Po informacijah Gasilske brigade Maribor je med gašenjem eksplodirala jeklenka z gospodinjskim plinom. V objektih je bilo še 20 jeklenk z gospodinjskim plinom in CO2, ki so jih gasilci odnesli na varno.V preiskavo se je po pisanju Večera aktivno vključil tudi, predsednik Smučarskega kluba Pohorje, ki upravlja Lisičkin brlog, gostinski objekt tik pod vrhom Bellevueja. Varnostne kamere so pokazale veseljačenje in razgrajanje skupine mladih, kar je na terasi brunarice preraslo v vandalizem.Tomšič je za časnik povedal, da ne verjame, da je bil ogenj namerno podtaknjen. »Marsikaj se vidi na posnetku, ne verjamem pa, da je bil ogenj namerno podtaknjen. Prej bi rekel, da je požar posledica razgrajanja teh nočnih 'obiskovalcev',« je komentiral Tomšič. Policisti so prijeli najmanj tri, stare okoli dvajset let. Nihče izmed aretiranih sicer ni iz okoliških mest, temveč so iz Ljubljane.Če se bo izkazalo, požara niso namerno podtaknili, temveč so iskro zanetili s svojim neodgovornim ravnanjem, bodo ovadeni za povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti. V tem primeru jim grozi denarna kazen ali zapor do enega leta. Če bodo zbrani dokazi pokazali, da so požar naklepali, pa jim zaradi požiga grozi tudi do osem let zapora.