Mariborski policisti spet ustavili mladoletnika z močno predelanim mopedom

Mariborski prometni policisti so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora zasledili mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da vozilo ni tehnično brezhibno. Mladenič je vozil moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je omejena na 25 kilometrov na uro.

Zaradi suma nedovoljene predelave je bil odrejen izredni tehnični pregled, ki je pokazal, da vozilo doseže hitrost kar 84,2 kilometra na uro. Takšna predelava seveda ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila. Pri pregledu so bile ugotovljene tudi druge tehnične nepravilnosti. Moped so policisti zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti voznike mopedov in motornih koles opozarjajo, da je tehnična brezhibnost vozila eden ključnih dejavnikov varne udeležbe v prometu. Predelave vozil, ki niso homologirane ali so izvedene nestrokovno, lahko bistveno vplivajo na vozne lastnosti, podaljšajo zavorno pot ter povečajo tveganje za prometne nesreče.

Mariborski policisti sicer pogosto ugotavljajo tovrstne kršitve, zlasti pri mladoletnikih: samo med aprilom in junijem so obravnavali več kot deset tovrstnih primerov.

Tehnični pregled je pokazal, da moped preseže 84 kilometrov na uro; največja dovoljena hitrost zanj je sicer 25 kilometrov na uro. Fotografija je simbolična. FOTO: PU Celje

Voznikom svetujejo, da dosledno spoštujejo cestnoprometno zakonodajo, uporabljajo tehnično brezhibna in registrirana vozila, ne posegajo v konstrukcijske lastnosti vozil brez ustreznih dovoljenj in homologacije, vedno uporabljajo predpisano zaščitno opremo, hitrost prilagodijo svojim izkušnjam, razmeram na cesti in prometnim predpisom, da so v prometu posebej pozorni na druge udeležence ter vozijo strpno in odgovorno.

Starše mladoletnih voznikov pozivajo, da spremljajo stanje vozil, ki jih uporabljajo njihovi otroci, ter jih spodbujajo k odgovornemu in varnemu ravnanju v prometu.