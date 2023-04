Mater je imel za čarovnico, ki mu škoduje s črno magijo

V nadaljevanju preberite:

Da z Elvirjem ni vse v najlepšem redu, je bilo jasno že po njegovem zaslišanju v preiskavi. Zločin je obžaloval, potem pa so iz njega bruhnile besede, da je za vse kriva mati. V zadnjih 15 letih naj bi ga večkrat poskušala ubiti, ga celo tako hudo poškodovala po glavi, da mu je počila lobanja, po telesu naj bi ga rezala z nožem, omamljala naj bi ga. Žalila naj bi ga in se norčevala iz njegovega videza, sam pa naj bi jo imel na sumu, da mu je zamolčala podatek, kdo je v resnici njegov oče. Zaradi njenega ravnanja naj bi še vedno čutil hude duševne posledice. Na dan zločina se menda nista prepirala, čez dan pa je popil nekaj piv. Ko se je zvečer pogledal v ogledalo, »pa se mi je zaradi trpljenja totalno strgalo, zato sem vzel kladivo in mamo z njim večkrat udaril po glavi«.