Materi, ki je triletno hčerko odnesla v Savo, 15 let zapora

Leto dni po tistem, ko smo tudi v Sloveniji spremljali zgodbo o pogrešani triletni deklici, ki jo je mati na obrobju hrvaške prestolnice odnesla v Savo, je sodišče storilko obsodilo na 15 let zapora, poroča Jutarnji list. Odredili so ji tudi psihiatrično zdravljenje, po izpustitvi iz zapora pa bo pod okrepljenim nadzorom. Sodba še ni pravnomočna, matere na izreku sodbe danes ni bilo.

Kot je povedala sodnica pri izreku sodbe, je storila grozovito dejanje, saj je ubila otroka, ki ji je kot materi zaupal, a pri tem ni ravnala zahrbtno. Mati je umor hčerke priznala, opisala je tudi, kako se je z avtomobilom pripeljala do struge reke Save, vstopila v reko z otrokom v vodi in jo spustila.

Ugotovljeno je bilo, da ima otrok razvojne motnje, vendar brez postavljene diagnoze. Psihiatri so ugotovili, da je imela mati zmanjšane duševne sposobnosti zaradi hude depresivne reakcije na otrokovo bolezen in neuspešno zdravljenje.

Med sojenjem je bilo slišati tudi, da je imela tvegano nosečnost; ko je bil otrok star 18 mesecev, je opazila, da zaostaja v razvoju. Na koncu je pustila službo in se posvetila skrbi zanj. Otroka je vodila v številne programe in tudi sama delala z njim kot terapevtka. Kljub temu je otrok nazadoval, kar je slabo vplivalo na materino psihično stanje.