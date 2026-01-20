  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Materi, ki je triletno hčerko odnesla v Savo, 15 let zapora

    Odredili so ji tudi psihiatrično zdravljenje, po izpustitvi iz zapora pa bo pod okrepljenim nadzorom.
    V iskalni akciji pred letom dni so sodelovali policisti, gasilci in reševalci. FOTO: Zeljko Puhovski/Cropix
    Galerija
    V iskalni akciji pred letom dni so sodelovali policisti, gasilci in reševalci. FOTO: Zeljko Puhovski/Cropix
    R. I.
    20. 1. 2026 | 14:05
    20. 1. 2026 | 14:28
    Leto dni po tistem, ko smo tudi v Sloveniji spremljali zgodbo o pogrešani triletni deklici, ki jo je mati na obrobju hrvaške prestolnice odnesla v Savo, je sodišče storilko obsodilo na 15 let zapora, poroča Jutarnji list. Odredili so ji tudi psihiatrično zdravljenje, po izpustitvi iz zapora pa bo pod okrepljenim nadzorom. Sodba še ni pravnomočna, matere na izreku sodbe danes ni bilo.

    image_alt
    Materi, ki je z otrokom zakorakala v Savo, grozi do 40 let zapora

    Kot je povedala sodnica pri izreku sodbe, je storila grozovito dejanje, saj je ubila otroka, ki ji je kot materi zaupal, a pri tem ni ravnala zahrbtno. Mati je umor hčerke priznala, opisala je tudi, kako se je z avtomobilom pripeljala do struge reke Save, vstopila v reko z otrokom v vodi in jo spustila.

    Ugotovljeno je bilo, da ima otrok razvojne motnje, vendar brez postavljene diagnoze. Psihiatri so ugotovili, da je imela mati zmanjšane duševne sposobnosti zaradi hude depresivne reakcije na otrokovo bolezen in neuspešno zdravljenje.

    image_alt
    Deklice še niso našli, mama v priporu zaradi nevarnosti vplivanja na priče

    Med sojenjem je bilo slišati tudi, da je imela tvegano nosečnost; ko je bil otrok star 18 mesecev, je opazila, da zaostaja v razvoju. Na koncu je pustila službo in se posvetila skrbi zanj. Otroka je vodila v številne programe in tudi sama delala z njim kot terapevtka. Kljub temu je otrok nazadoval, kar je slabo vplivalo na materino psihično stanje. 

    Več iz teme

    sodbasojenjesodiščeotroci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

