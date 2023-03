Materinega prijatelja pokončal s sekiro

V nadaljevanju preberite:

Polzeljan Andrej Vrščaj je vseskozi vztrajal, da je usodnega 1. februarja pred tremi leti materin prijatelj Vinko Peklič napadel njega. Trdil je, da ga je vlekel za moda, sam pa se je le branil, ker se je bal za svoje življenje. Toda sodišča ni prepričal, zato bo zaradi umora moral odsedeti 23 let. Ker je odrinil tudi svojo mater Nežo Vrščaj, da je padla in si zlomila roko, so ga doleteli še trije meseci zapahov; enotna kazen znaša 23 let in dva meseca zapora. Sodba je postala pravnomočna.