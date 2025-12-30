  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Mati deklici ni verjela, da jo očim zlorablja, moški že na prostosti

    Sodišče je moškega, ki je več let sprevrženo zadovoljeval svoj spolni nagon, poslalo v zapor.
    Kazen je moral prestati, na prostost je bil izpuščen septembra. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Kazen je moral prestati, na prostost je bil izpuščen septembra. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Moni Černe
    30. 12. 2025 | 06:00
    5:31
    A+A-
    Za zaprtimi vrati doma, tam, kjer bi moral biti otrok najbolj varen, se je dve leti odvijala grozljiva, boleča zgodba, ki jo je deklica dolgo trpela v tišini. Ko je primer končno prišel pred sodišče, ni razgalil le kaznivega dejanja, temveč tudi globoko osamljenost otroka, ki mu lastna mati ni verjela. Spolne zlorabe so se dogajale v obdobju, ko je imela manj kot 15 let in je živela v Velenju v skupnem gospodinjstvu s takrat 28-letnim očimom, materjo ter mlajšima polbratom in polsestro. Mati in očim sta delala v izmenah, kar je ustvarjalo okoliščine, v katerih je imel obtoženi dovolj časa in priložnosti, da je ravnal skrajno zavržno. Pastorko je spolno zlorabljal predvsem takrat, ko je bila mati zdoma in sta bila mlajša otroka v vrtcu, pa tudi kadar so bili vsi v stanovanju, vendar sta ...

    sojenjespolne zlorabepedofilijazaporna kazenSlovenijanasilje nad otroki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

