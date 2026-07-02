Mati in sin naj bi umrla pred enim tednom: v vozilu so našli parkirni listek

Italijanski mediji poročajo, da 49-letna Slovenka in (domnevno) njen sin, ki so ju v ponedeljek zvečer našli mrtva ob Belopeških jezerih, najverjetneje nista umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak pred dobrim tednom. Policisti so v njunem vozilu namreč našli parkirni listek z dne 23. junija, pri rekonstrukciji časovnice pa si preiskovalci pomagajo tudi s posnetki drona, ki so ga našli v nahrbtniku umrle Slovenke, poroča portal Rai News.

Slovenska pohodnika so našli ob poti k priljubljeni planinski koči Zacchi. FOTO: koča Zacchi

Preiskava karabinjerjev doslej ni pokazala, da bi bili smrti slovenskih pohodnikov posledica kaznivega dejanja. Najverjetnejša teorija je, da sta umrla v gorski nesreči, vodni tok pa je njuni trupli odnesel v suho strugo potoka pod pobočjem Mangarta. Njune posmrtne ostanke, ki so bili približno 50 metrov narazen, je 29. junija opazil pohodnik, ki je prečkal strugo na poti do priljubljene planinske koče Zacchi.

Čeprav se je sprva domnevalo, da sta Slovenca umrla že pred mesecem dni, najnovejši izsledki preiskovalcev kažejo, da sta po vsej verjetnosti umrla 23. junija. V avtomobilu pokojne 49-letnice so namreč našli parkirni listek, ki dokazuje, da sta se na območje Belopeških jezer pripeljala 23. junija, poroča portal Rai News. Tistega poznega popoldneva je na tem območju tudi močno deževalo, kar pojasnjuje, zakaj ju je odnesla voda. Huda vročina v naslednjih dneh je nato povzročila še hitrejši razkroj trupel, pojasnjuje portal.

Pogled na Belopeška jezera s strmih sten Mangartskega sedla FOTO: Špela Javornik

Približno sto metrov od mesta, kjer so našli posmrtne ostanke 49-letnice, so preiskovalci našli nahrbtnik z avtomobilskimi ključi in nanj pritrjeno torbico z dronom. Kakor piše italijanska tiskovna agencija Ansa, posnetki drona potrjujejo časovnico nesrečnega dogodka. V avtomobilu so bili tudi dokumenti, tehnični gorski čevlji in različni osebni predmeti, škatle s torbami in oprema za golf. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, je poročala Ansa.

Italijanski mediji še navajajo, da naj bi 49-letnica s sinom pogosto hodila na pohode, prihajala pa naj bi iz Kranjske Gore. Kakor poroča Rai News, ta okoliščina, skupaj s krajšim obdobjem od izginotja – teden dni namesto celega meseca – pojasnjuje, zakaj ni bilo prijavljenih pogrešanih oseb in zakaj ni bila sprožena iskalna akcija. Obdukcijo, ki bo dokončno potrdila identiteto in vzrok smrti, bodo opravili v prihodnjih dneh, preiskavo pa usmerja tožilstvo iz Vidma.