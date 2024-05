Mati umrlega dečka in njen partner prvič skupaj sedla na zatožno klop

V nadaljevanju preberite:

Vrata sodne dvorane so se ponovno odprla za javnost, ko so začeli izvajati dokaze tožilstva. Večinoma smo slišali, kaj so na dan tragedije v svoje zapisnike zapisali policisti pa tudi dežurna preiskovalna sodnica. Kot smo lahko slišali, drži, da je bila obdolženka dan pred tragedijo na operativnem posegu dojk, prav tako so policisti zapisali, da kljub večkratnim poskusom z njo pogovor ni bil mogoč, saj je ves čas le histerično vpila. Obdolženi je pogovor s policisti odklanjal, kar je govoril, pa je bilo nerazločno in nepovezano. Vzel je tudi prepovedane substance, več zavitkov prepovedanih drog je imel tudi pri sebi.