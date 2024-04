Mati umrlega otroka pri Preboldu se o krivdi ni želela izjasniti

Na predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču se mati dečka, ki je umrl junija lani v razgretem vozilu pri Preboldu, danes ni želela izjasniti o krivdi. Njen partner pa je na marčnem naroku izjavil, da krivde ne priznava. Glavna obravnava naj bi se začela 20. maja oziroma junija, je napovedala predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin.

Kot je danes ponovil tožilec Jošt Jeseničnik, materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja, in sicer povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Tožilec je predlagal izključitev javnosti iz dela sojenja zaradi zaščite dobrega imena in časti oškodovane mladoletne osebe, kar je sodnica sprejela. Zagovornik obtožene Andrej Kac pa je predlagal obširno izključitev javnosti iz kazenskega postopka zaradi zaščite interesov mladoletnih oseb, a je sodnica to danes zavrnila oziroma bo o tem v nadaljevanju odločal petčlanski sodni senat.

Tudi tožilec je nasprotoval temu predlogu, saj meni, da je bila javnost že seznanjena z očitki iz obtožnice.

Glede lanskega dogodka pri Preboldu je tožilec dejal, da je bil otrok več ur v pregretem vozilu in privezan v otroškem sedežu. To je vodilo v odpoved možganov in srca, zato je otrok umrl.

Zanemarjanje in droge

Ocenil je tudi, da je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Po tožilčevih besedah je otrok očitno droge tudi deloma zaužil, saj so bile na dan njegove smrti v njegovi krvi najdene sledi metadona in še ene prepovedane sintetične droge.

Dodal je tudi, da je imel otrok zanemarjeno zobovje in je bil ogrožen njegov razvoj.

Obtožena je dejala, da razume obtožnico, vendar ni izrazila pripravljenosti priznanja krivde.

Kac je v pisni obliki predsednici senata vročil 11 dokaznih predlogov. Med drugim je tako predlagal postavitev izvedenca toksikološke stroke glede ugotovitve količine zaužite prepovedane droge. Predlagal je tudi postavitev psihiatričnega izvedenca, ki bo ugotovil interakcijo med jemanjem drog in določenih zdravil in ali je to vplivalo na prištevnost obtoženke.

Prav tako je predlagal neposredno zaslišanje prič in pridobitev posnetkov nadzornih kamer, ki so posnele vozilo, v katerem je umrl otrok. Kot je povedal, obtoženka sumi, da je bil avto vmes prestavljen. »Če je bil avto prestavljen, ko je bil v njem še otrok, potem to odpira cel spekter presoje, kaj se je dejansko dogajalo v tistem tragičnem dogodku,« je dejal Kac.

Hitro ukrepanje prepozno

Zahteva tudi postavitev izvedenca dentalne medicine glede stanja zobovja otroka, od centra za socialno delo pa Kac pričakuje odgovor na vprašanje, ali je zaznal, da bi bila obtoženka, ki ima še tri mladoletne otroke, neskrbna mati.

Še ne dve leti star deček je 20. junija lani umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Neuradno je bil otrok v vozilu domnevno najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

Slovenijo je junija lani pretresla kruta usoda še ne dve leti starega dečka. FOTO: Mediaspeed

V preteklosti je policija mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Obema osumljencema je celjska policija odvzela telesne tekočine zaradi preverjanja, ali sta bila med dogodkom pod vplivom prepovedanih drog. Za povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih letih, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.