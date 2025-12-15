Nekdanjemu prvemu možu Nove KBM tri leta zapora

Nekdanjega prvega moža Nove KBM Matjaža Kovačiča in soobtožena Igorja Šujico in Borisa Cekova je mariborsko okrožno sodišče danes spoznalo za krive očitkov v zvezi z domnevno spornim dodeljevanjem bančnih kreditov za nepremičnine na Hrvaškem. Kovačiču je izreklo tri leta zapora in stransko kazen 15.000 evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Kovačiča je sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič spoznal za krivega zlorabe položaja ali pravic, ker naj bi skupaj s tedanjo članico uprave banke Manjo Skernišak pred nekaj manj kot 20 leti omogočil odobritev osmih kreditov za pridobitev nepremičnin na Hrvaškem.

Banko oškodovala za skupno 25,7 milijona evrov

Zemljišča so najprej kupila projektna podjetja, nato pa je družba Multiconsult s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupila poslovne deleže teh podjetij in tako prišla do zemljišč.

S tem naj bi Kovačič in Skernišak pridobila več osebam protipravno premoženjsko korist in oškodovala banko za skupno 25,7 milijona evrov.

Nekdanji direktor KBM Leasinga Igor Šujica in njegov predhodnik Boris Cekov sta bila spoznana za kriva pomoči pri tem kaznivem dejanju. Prvemu je sodišče prisodilo eno leto in šest mesecev zapora, drugemu eno leto zapora.

Kot je v obrazložitvi navedla sodnica Dobčnik Šošterič, je bilo v tem obsežnem sodnem postopku ključno vprašanje, ali so obtoženi ob odobritvi omenjenih kreditov vedeli za prvotne cene nepremičnin. Glede na izjave prič, elektronsko komunikacijo in druge dokaze je po ocenah sodišča očitno, da so vedeli, kar utemeljuje očitek o naklepnem protipravnem dejanju.

Napovedane pritožbe na sodbo

Kovačič bo moral, če bo sodba postala pravnomočna, poravnati tudi del stroškov sodnega postopka. Pritožbo na sodbo sta danes že napovedala zagovornika Kovačiča in Šujice, medtem ko bo tožilstvo o morebitni pritožbi na višino izrečene kazni še razmislilo.

Tožilka Mojca Petan Žura je za nekdanjega prvega moža takrat še državne banke sicer predlagala štiri leta in pol zapora, skupaj z dvema že izrečenima pravnomočnima kaznima pa izrek enotne zaporne kazni v višini devet let. Sodišče se glede enotne zaporne kazni danes ni opredelilo.

Za Šujico je tožilka predlagala štiri leta zapora, za Cekova pa leto dni alternativnega prestajanja kazni z delom v splošno korist, o čemer se sodišče prav tako še ni dokončno opredelilo. Oškodovano banko je s premoženjsko-pravnim zahtevkom za povračilo škode napotilo na pravdo. Pooblaščenec banke Velimir Cugmas je povedal, da bo glede nadaljnjih korakov treba počakati na pisno obrazložitev sodbe.

Obramba vztraja, da so očitki neutemeljeni

Obramba obtoženih, ki je predlagala oprostilno sodbo, še naprej vztraja, da so očitki neutemeljeni. »Sodišče ni pojasnilo, na podlagi česa sklepa, da so določeni ljudje v Mariboru na banki nekaj vedeli in na podlagi česa so to vedeli preostali obtoženi. Tega nam ni razkrilo ne tožilstvo v obtožnici ne dokazni postopek. V kazenskem spisu ni nobenega dokaza, da bi kdorkoli izmed obtoženih, razen Tomislava Blagusa, bil seznanjen z razlikami v cenah,« je v izjavi za medije po razglasitvi sodbe povedal odvetnik Šujice Nenad Zečević.

Tudi Kovačičev zagovornik Črt Šatej je napovedal pritožbo. »Dejstvo, ki ga je izpostavilo sodišče, da sta kreditna referentka in eden od zaposlenih v komerciali vedela za predhodne cene, po katerih so se nepremičnine kupovale, pač v ničemer ne pomeni, da bi to vedela tudi uprava banke,« e izpostavil.

Nobenega od obtoženih danes ni bilo na razglasitvi sodbe. Manji Skernišak zaradi zdravstvenih težav sodijo ločeno, v ločenih postopkih pa še vedno poteka tudi sojenje več hrvaškim državljanom. Zadeva naj bi sicer zastarala konec prihodnjega leta.