Dijakinjo v bolnišnico odpeljali prepozno, umrla je na maturantskem izletu

Osemnajstletna dijakinja Anja, ki je umrla 26. avgusta 2017 med maturantskim izletom na Krfu, je dan pred tem, vsaj tako je prepričano tožilstvo, zaman iskala pomoč pri danes 31-letni specialistki dermatologije Klari Cvenkel. Dekletova sošolka Mia G. ne more pozabiti, kako slabotna je bila Anja takrat. Sama se je z drugimi dijaki okoli štirih ali petih zjutraj vrnila iz nočnega kluba. Pred tem so bili na grški večerji in že takrat je Anji postalo slabo in je bruhala, zato sta jo po večerji s prijateljico Evo B. pustili v hotelu. »Spomnim se, da je ležala na postelji in da me takrat ni prepoznala. 'Kdo je to?' je rekla,« se je Mia G. spominjala na sojenju Cvenklovi zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Ni je prepoznala Z drugimi dijaki, ki so bili še v sobi, so poklicali Cvenklovo, ...