FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Irski zvezdnik borilnih veščinje bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP aretiran in je v policijskem priporu na francoskem otoku Korziki zaradi poskusa spolnega napada in neprimernega razkazovanja.Tožilec v Bastii je v izjavi za AFP dejal, da je morala policija 10. septembra posredovati zaradi prijave spolnega napada.»V primeru spolnega napada in neprimernega razkazovanja je bil zaslišan irski državljan Conor Anthony McGregor. Do nadaljnjega je v policijskem priporu,« je v kratki izjavi zapisalo tožilstvo na Korziki.Več podrobnosti po poročanju AFP ni znanih.