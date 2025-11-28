V hudi delovni nesreči umrl 18-letnik

Policijska uprava Ljubljana je sporočila, da so obvestilo o dogodku prejeli včeraj, nekaj minut čez 15. uro. Po doslej zbranih informacijah je v nesreči življenje izgubil komaj 18-letni moški.

Tragedija se je zgodila med opravljanjem delovnih nalog, natančneje med čiščenjem delovne opreme. Zakaj točno se je nesreča zgodila in kaj je bil neposreden vzrok za smrt mladega delavca, v tem trenutku še ni znano in ostaja predmet nadaljnje preiskave.

Zaradi resnosti dogodka in smrtnega izida so se v preiskavo nemudoma vključile pristojne službe. O nesreči so obvestili delovnega inšpektorja, ki je prišel na kraj dogodka, da bi preveril, ali so bili v podjetju upoštevani vsi predpisani varnostni ukrepi in standardi varstva pri delu.

Policisti so zavarovali kraj dogodka in opravili temeljit ogled. Trenutno nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, da bi razjasnili vse okoliščine, ki so vodile do dogodka. Preiskavo vodijo v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. O vseh ugotovitvah in zbranih dokazih bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo, ki bo usmerjalo nadaljnje postopke.