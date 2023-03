Med divjim begom je večkrat treščil v policiste

Brez hujših posledic se je na srečo aprila lani končal beg tihotapca nezakonitih migrantov, o katerem smo poročali. Mladeniča so poslali v pripor, zoper njega pa se je začel postopek zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Postopek se je končal z izrekom večletne zaporne kazni.

Ko so tistega večera ljutomerski policisti okrog 21.30 ustavili voznika osebnega avtomobila opel vectra s španskimi registrskimi tablicami in ga pozvali, naj izroči dokumente, je ta z vozilom zapeljal vzvratno in namerno trčil v prednji del vozila policije ter odpeljal naprej v smeri proti Črenšovcem, nato pa proti avtocesti. Policisti so zapeljali za njim.

»Med vožnjo je voznik večkrat nenadoma zavrl, peljal vzvratno in trčil v prednji del policijskega vozila ter še v drugo službeno vozilo policije,« je takrat pojasnila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica murskosoboške policijske uprave. Policisti so na cesto namestili tako imenovani stinger. Prvega je voznik obvozil v Beltincih, drugemu se pri uvozu na avtocesto Gančani ni izognil in ga je prevozil. »Voznik je s predrtimi pnevmatikami ustavil vozilo v krožišču pred uvozom na avtocesto v smeri proti Mariboru in peš pobegnil neznano kam. Kljub intenzivni iskalni akciji ga policisti niso izsledili,« je povedala Suzana Rauš.

Prijeli so ga v Avstriji

Za seboj je pustil iraško družino, ki je prej na nedovoljen način prestopila mejo s Hrvaško. V nesreči se je Iračanka lažje poškodovala, in sicer je utrpela odrgnino glave, so sporočili policisti. Izkazalo pa se je, da je družino vozil 21-letni državljan Velike Britanije. O njem so obvestili tuje varnostne organe in naslednjega dne se jim je nasmehnila sreča, saj so ga prijeli Avstrijci.

Mladeniča so poslali v pripor, zoper njega pa se je začel postopek. Proti koncu sojenja je, soočen z dokazi, krivdo priznal. Za prvo kaznivo dejanje so mu naložili tri leta in šest mesecev zapora, za drugo eno leto in šest mesecev zapora in za tretje dejanje šest mesecev zapora, enotna kazen pa se je glasila pet let in tri mesece zapora. Izrekli so mu tudi stransko denarno kazen 1500 evrov, po prestani kazni pa mu bo Slovenija še za pet let odrekla gostoljubje in ga izgnala. Zasegli so mu tudi avto in mobilni telefon iphone. Za škodo na policijskem vozilu pa mora plačati 1534 evrov.

Na sodbo se je pritožilo tožilstvo, prepričano, da bi mu sodišče moralo naložiti enotno zaporno kazen šest let in deset mesecev zapora. Voznik je namreč izkazal zelo veliko vztrajnost in predrznost, saj je v želji, da bi se izognil policistom, ogrožal življenja več oseb, tudi potnikov v avtu, predvsem pa življenja policistov, ki so ga želeli ustaviti. »Z veliko hitrostjo je drvel skozi več naselij in s tem ogrožal tudi življenja mimoidočih, poleg tega se je naklepno zaletaval v vozilo policistov, pri čemer so ga policisti lahko ustavili šele z uporabo stingerja, a je še potem pobegnil,« je poudarila tožilka. Preveliko težo je po njenem sodišče dalo priznanju, saj je obtoženec krivdo priznal tik pred zaključkom postopka in zato ni prispeval h krajšemu postopku, ki je v priporni zadevi trajal leto in pol. A višji sodniki menijo, da je sodišče prve stopnje ustrezno ovrednotilo ugotovljene oteževalne okoliščine, pri čemer je upoštevalo tako težo kaznivih dejanj kot stopnjo kazenske odgovornosti obdolženca in nevarnost samih dejanj.

Tožilka je v pritožbi poudarila še, da je 21-letnik na enak način ogrožal že življenja policistov in jim preprečeval izvedbo uradnega dejanja tudi v postopku, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Celju zaradi istovrstnega kaznivega dejanja. A so višji mariborski sodniki opozorili, da je tisti postopek očitno še v fazi preiskave in te okoliščine ni mogoče upoštevati v breme obdolženca.

Policisti so takrat sporočili, da so se z mladim Britancem že predlani srečali celjski kriminalisti, ko z avtomobilom ni ustavil policistom, nadaljeval je agresivno vožnjo in se večkrat namerno zaletel v službeno vozilo policije ter peš pobegnil. Že takrat so ga ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Lani, le okoli 14 dni pred dogodkom, ki je zdaj dobil pravnomočni epilog, pa so ga poskušali ustaviti policisti iz Gornje Radgone, vendar je tudi takrat pobegnil po avtocesti proti Murski Soboti, kjer je povzročil prometno nesrečo in jo naprej ucvrl peš. Pozneje so ga ujeli ter izvedli postopke zaradi kršitve več cestnoprometnih predpisov in povzročitve prometne nesreče.