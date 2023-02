Umrli so trije potniki iz romunskega avtobusa

Danes malo po 5. uri so bili policisti bili obveščeni o hudi prometni nesreči na pomurski avtocesti med Gančani in Mursko Soboto, v smeri Murske Sobote, v kateri je bil udeležen avtobus romunskih registrskih oznak. V nesreči so umrle najmanj tri osebe, več oseb pa je telesno poškodovanih. Ogled kraja prometne nesreče trenutno poteka. Avtocesta v smeri Murske Sobote oziroma Maribora je še vedno v celoti zaprta.

Izjava o prometni nesreči bo danes ob 13. uri pred Policijsko upravo Murska Sobota.

FOTO: Oste Bakal