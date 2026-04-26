Pri Muti med gašenjem požara našli truplo

Gasilci so v soboto popoldne v naselju Sveti Jernej nad Muto v občini Muta med gašenjem požara, ki se je s suhe trave razširil na nadstrešnico počitniškega objekta, naleteli na truplo. Po dosedanjih ugotovitvah pristojnih je bila smrt posledica nesreče, možnost kaznivega dejanja so izključili, so za STA povedali na Policijski upravi Celje.

Požar so po navedbah uprave za zaščito in reševanje pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Muta in Vuzenica. Zaradi najdbe preminule osebe so si kraj dogodka ogledale tudi pristojne službe.