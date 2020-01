Med hišno preiskavo je grozil policistu

Naleteli tudi na konopljo

Črnomelj – Med hišno preiskavo v romskem naselju Lokve je osumljenec kaznivega dejanja poskušal policistu z grožnjami preprečiti izvedbo nalog, zaradi česar si je prislužil kazensko ovadbo mož v modrem, so sporočili z novomeške policijske uprave. Srboritež se bo moral poleg preostalih kaznivih dejanj zagovarjati še zaradi preprečitve uradnega dejanja, maščevanja uradni osebi in razžalitve.Poročali smo, da je posebna policijska enota prejšnji torek vdrla v romsko naselje Lokve pri Črnomlju, saj so nekateri tamkajšnji prebivalci, predvsem med božično-novoletnimi prazniki, pogosto streljali kar vsevprek, kar je vznemirjalo okoliško prebivalstvo. Čeprav so tistega dne mimoidoči opazili tudi službene pse, novomeški policisti tega niso potrdili. Prav tako niso odgovorili na novinarsko vprašanje, koliko oseb se v tem romskem naselju ukvarja s tihotapljenjem migrantov.Z novomeške policijske uprave jedanes za Delo sporočila, da so policisti na podlagi odredbe sodišča opravili dve hišni preiskavi na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Črnomlja (Lokve, op. p.).Našli in zasegli so 25 nabojev za puško, več tulcev, manjšo količino prepovedane konoplje in več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov.»Zasežene predmete so policisti poslali v analizo in preiskavo kaznivih dejanj še nadaljujejo,« je povedala Drenikova. Proti obema osumljencema bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.