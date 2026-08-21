Med kurjenjem suhih vej požar ušel izpod nadzora, oseba dobila hude opekline

S Policijske uprave (PU) Murska Sobota so sporočili, da je na območju naselja Mahovci oseba kurila staro vejevje in suho travo. Ogenj je ušel izpod nadzora, tako da se je razvil v požar in se prek suhe trave razširil na živo mejo cipres.

Oseba, ki je kurila vejevje in suho travo, je skušala požar pogasiti sama, vendar ji to ni uspelo. Pri gašenju je utrpela hude opekline. Reševalci so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

Požar so pogasili gasilci PGD Apače in PGD Žepovci, so v sporočilu za javnost zapisali pri PU Murska Sobota.