Med obnovo zagorela psihiatrična klinika

Med prenovo zagorelo ostrešje poslopja Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, »so bili nekaj po 12. uri obveščeni o požaru na ostrešju ene izmed stavb na območju Most. Po prvih podatkih je do požara prišlo pri izvajanju obnovitvenih del na ostrešju stavbe v obnovi, ki je bila prazna oziroma ni namenjena bivanju,« je sporočil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.

FOTO: Dejan Javornik

Izvajalci del so streho ob požaru zapustili sami, poškodovanih pa ni bilo. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in odpravljali posledice. »Policisti bodo, ko bodo vzpostavljeni pogoji, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Vzrok za nastanek požara pri polaganju izolacije še ni v celotni pojasnjen in je predmet nadaljnje preiskave,« je še povedal, in dodal, da bodo o vsem obvestili pristojno državno tožilstvo.