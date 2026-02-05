Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

Višje sodišče v Trstu je potrdilo kazni v prvostopenjskem postopku za štiri od šestih članov upravnega odbora Fundacije Coronini-Cronberg, in sicer v zvezi z smrtjo trinajstletnika, ki je leta 2020 padel v vodnjak v parku Coronini v Gorici, poroča italijanska Ansa.

Smrt je odmevala tudi pri nas. Deček je v vodnjak padel med tekmo v orientacijskem teku, ki je potekala v okviru poletnega tabora.

Med obsojenimi so župan Rodolfo Ziberna, predsednik Fundacije, obsojen na leto in 10 mesecev zapora, Marco Menato, nekdanji direktor knjižnice Biblioteca statale isontina, Tiziana Gibelli, nekdanja regionalna ministrica za kulturo, in Maurizio Boaro, stalni član odbora. Ti so obsojeni na eno leto in 4 mesece zapora.

Vsem obsojenim so naložili tudi plačilo stroškov za predstavitev in zagovor tožilstvu. Višje sodišče je prav tako potrdilo olajševalne okoliščine, ki so bile priznane v prvostopenjskem postopku.

Po drugi strani pa sta bila oproščena Raffaella Sgubin, direktorica za raziskave, muzeje in zgodovinske arhive Erpaca, in Bruno Pascoli, nadomestni član odbora.

Rai je navedla tudi besede branilca Rodolfa Ziberne Antonia Montanarija: »Videli bomo, kako naprej. Sodniki imajo 90 dni za izdajo sodbe. Nato se bomo odločili, ali bodo razlogi za pritožbo na kasacijsko sodišče ali pa bomo pustili stvari, kakršne so.«