  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    Palača Coronini Cronberg v Gorici. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice
    Galerija
    Palača Coronini Cronberg v Gorici. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice
    R. I.
    5. 2. 2026 | 16:11
    5. 2. 2026 | 16:34
    2:00
    A+A-

    Višje sodišče v Trstu je potrdilo kazni v prvostopenjskem postopku za štiri od šestih članov upravnega odbora Fundacije Coronini-Cronberg, in sicer v zvezi z smrtjo trinajstletnika, ki je leta 2020 padel v vodnjak v parku Coronini v Gorici, poroča italijanska Ansa.

    image_alt
    Padec v vodnjak v Gorici usoden za dvanajstletnika

    Smrt je odmevala tudi pri nas. Deček je v vodnjak padel med tekmo v orientacijskem teku, ki je potekala v okviru poletnega tabora.

    Med obsojenimi so župan Rodolfo Ziberna, predsednik Fundacije, obsojen na leto in 10 mesecev zapora, Marco Menato, nekdanji direktor knjižnice Biblioteca statale isontina, Tiziana Gibelli, nekdanja regionalna ministrica za kulturo, in Maurizio Boaro, stalni član odbora. Ti so obsojeni na eno leto in 4 mesece zapora.

    Vsem obsojenim so naložili tudi plačilo stroškov za predstavitev in zagovor tožilstvu. Višje sodišče je prav tako potrdilo olajševalne okoliščine, ki so bile priznane v prvostopenjskem postopku.

    Po drugi strani pa sta bila oproščena Raffaella Sgubin, direktorica za raziskave, muzeje in zgodovinske arhive Erpaca, in Bruno Pascoli, nadomestni član odbora.

    Rai je navedla tudi besede branilca Rodolfa Ziberne Antonia Montanarija: »Videli bomo, kako naprej. Sodniki imajo 90 dni za izdajo sodbe. Nato se bomo odločili, ali bodo razlogi za pritožbo na kasacijsko sodišče ali pa bomo pustili stvari, kakršne so.«

    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sodbasmrtItalijaGorica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Ronald Araujo

    Verni strelec: Slava ni zame, ampak za Boga

    Branilec Barcelone je minuli konec leta skoraj končal kariero, ker je imel duševne težave. Vrnil se je golom in potrdil, da je že premagal težave.
    5. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    FBS

    Nestabilnost v nestabilnem svetu

    Tekmovalne predstave letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje je izbrala Kaja Novosel, festival bo zamaknjen v junij.
    Peter Rak 5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat

    Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

    Vlada in zaposleni v centrih za obveščanje so pred podpisom sporazuma o prekinitvi stavke.
    5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vgrajeni ogljik

    Ogljični odtis je ključni izziv trajnostne gradnje

    V gradbeništvu postaja vse pomembnejše vprašanje količina emisij materialov pred uporabo stavbe.
    Dejan Kotnik 5. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodbe

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    5. 2. 2026 | 16:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat

    Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

    Vlada in zaposleni v centrih za obveščanje so pred podpisom sporazuma o prekinitvi stavke.
    5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vgrajeni ogljik

    Ogljični odtis je ključni izziv trajnostne gradnje

    V gradbeništvu postaja vse pomembnejše vprašanje količina emisij materialov pred uporabo stavbe.
    Dejan Kotnik 5. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodbe

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    5. 2. 2026 | 16:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo