    Črna kronika

    Med planinama Razor in Kal se je huje poškodovala 64-letna pohodnica

    Zaradi stanja planinske poti bodo policisti obvestili pristojne na Planinski zvezi Slovenije.
    Poškodovano pohodnico so na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote. FOTO: Letalska policijska enota
    Poškodovano pohodnico so na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote. FOTO: Letalska policijska enota
    R. I.
    16. 8. 2025 | 13:55
    16. 8. 2025 | 14:00
    2:10
    Praznični konec tedna, ki velja tudi za turistično najbolj obremenjenega, se odraža tudi z nesrečami v gorah. V petek dopoldne se je na markirani planinski poti Tolminske Ravne–Spodnji Kal na 1500 metrih nadmorske višine huje poškodovala 64-letnica. Pohodnica se je pri stopanju čez korenine podrtega drevesa z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla približno 100 metrov po pobočju. Na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice so prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote. Policija je tujo krivdo izključila, zaradi stanja planinske poti pa bodo policisti obvestili pristojne na Planinski zvezi Slovenije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

    Pogrešana planinca našli mrtva na ledeniku pod Skuto

    Pri sestopu s Kobale, priljubljenega vzletišča jadralnih padalcev, pa se je poškodoval 66-letni državljan Nemčije. Med hojo mu je zdrsnilo, pri tem pa se je lažje poškodoval. Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, zdravniške pomoči pa pohodnik ni iskal.

    Na Bovškem pa se je poškodoval 47-letni državljan Nemčije, ki je bil udeleženec soteskanja pod vodstvom vodiča iz tuje agencije, ki se s soteskanjem ukvarja na tem območju. Med premikanjem od ene do druge točke za soteskanje je varovan na jeklenico hodil po mokrem kamenju, pri čemer mu je zdrsnilo. Pravočasno se je sicer ujel z roko, a si pri tem poškodoval ramenski obroč.

    Poleg članov GRS Bovec so na kraju posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovanca po nudeni oskrbi prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter pri Novi Gorici. Tudi v tem primeru so novogoriški policisti tujo krivdo izključili.

    nesrečanesreča v gorahPU Nova Gorica

