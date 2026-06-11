Med pogojno prostostjo 41-letnik z Gorenjske kradel, med drugim v Šentjurju

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S celjske policijske uprave so sporočili, da so policisti šentjurske policijske postaje med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici.
Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari.
Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in drugih posnetkov, ki so jih policisti med preiskavo pridobili, so ugotovili da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjskega.
Kazniva dejanja pa je 41-letnik izvrševal tudi drugod po Sloveniji.
Šentjurski policisti so prejšnji teden s pomočjo kolegov s policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenem opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni Sloveniji.
41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin. Preiskavo za več deset kaznivih dejanj še nadaljujejo.
Preiskovalni sodnik je osumljenemu odredil pripor. Kot so še pojasnili s celjske policijske uprave, gre za povratnika, ki je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj pogojno na prostosti.
Za večino zaseženih stvari so že našli lastnike, še vedno pa iščejo lastnike štirih denarnic in trinajstih ročnih ur različnih znamk. Kdor jih pogreša, naj pokliče na telefonsko številko Policijske postaje Šentjur 03/ 746 41 50.
Šentjurski policisti se za hitro odzivnost, posredovanje posnetkov in drugih podatkov še posebej zahvaljujejo občanom. Z njihovo pomočjo so lažje identificirali storilca.
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