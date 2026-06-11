Med pogojno prostostjo 41-letnik z Gorenjske kradel, med drugim v Šentjurju

S celjske policijske uprave so sporočili, da so policisti šentjurske policijske postaje med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici.

Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari.

V Šentjur je prišel z vlakom

Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in drugih posnetkov, ki so jih policisti med preiskavo pridobili, so ugotovili da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjskega.

Kazniva dejanja pa je 41-letnik izvrševal tudi drugod po Sloveniji.

Šentjurski policisti so prejšnji teden s pomočjo kolegov s policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenem opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni Sloveniji.

Osumljenca so ovadili in je v priporu

41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin. Preiskavo za več deset kaznivih dejanj še nadaljujejo.

Preiskovalni sodnik je osumljenemu odredil pripor. Kot so še pojasnili s celjske policijske uprave, gre za povratnika, ki je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj pogojno na prostosti.