Med prepirom je sostanovalca napadla z nožem

V Lovrencu na Pohorju je julija 45-letna Pahrija Rama zabodla moškega, h kateremu se je preselila.

Pahriji Rama, ki je umorila sostanovalca Riharda Žvikarta, preti od pet do 15 let zapora. Na naše poizvedbe je namreč vodja mariborskih tožilcev Tilen Ivič odgovoril, da so proti 45-letnici vložili obtožbo zaradi uboja »skupaj s predlogom za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti. Obtožnica je že pravnomočna, podaljšan je tudi pripor.« Julijski zločin v Lovrencu na Pohorju je bil eden od letošnjih osmih umorov ali ubojev na Slovenskem. »Šok! Še zdaj ne morem verjeti, da se kaj takega lahko zgodi v Lovrencu na Pohorju. Nazadnje mi je rekel, da ima dekle, s katero hodita. Kaj več pa nisva govorila o njej,« nam je po tragediji povedal bratranec 53-letnega domačina Riharda Žvikarta, ki mu je 22. julija zvečer Pahrija Rama vzela življenje. Njegov stric je povedal, da je ženska v ...