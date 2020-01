Med prestajanjem kazni je overil listino na Hrvaškem

Celje – Odškodninsko tožbo zaradi posojil, s katerimi je Boško Šrot financiral menedžerski prevzem Pivovarne Laško, je Pivovarna Laško Union na prvi stopnji enkrat že dobila. Sodba je bila razveljavljena zaradi previsokih sodnih taks, o čemer je odločalo ustavno sodišče. Začetka ponovljenega sojenja se je udeležil tudi Boško Šrot, ki je bil zaradi dejanj pri neuspešnem menedžerskem prevzemu v kazenskem postopku že pravnomočno obsojen.



Pivovarna Laško je tožbo vložila na podlagi revizije za leti 2008 in 2009. Tam so odkrili sporna posojila, ki jih je laška skupina dajala Infond Holdingu in Centru naložbe, ki ju je obvladovalo podjetje Kolonel, tega pa družba Atka Prima, takrat v lasti Boška Šrota in njegove žene Anice Aužner Šrot. Ko je bil Boško Šrot predsednik uprave Pivovarne Laško, naj bi s temi posli pivovarno oškodovali za 13,3 milijona evrov, ki jih pivovarna zahteva nazaj. Boško Šrot deleža v Atki Primi nima več, lastnica ostaja njegova žena, v stečaju sta tudi Infond Holding in Center naložbe.



Odvetnik Boška Šrota Gašper Dernovšek je pred začetkom naroka opozoril, da so dobili nepreverjeno informacijo, ki bi, če bi bila resnična, lahko vzbujala dvom o nepristranskosti sodnice: »Sodeča sodnica naj bi prijateljevala z ženo Dušana Zorka, ki je nasledil Boška Šrota na čelu Pivovarne Laško.« Sodnica Petra Giacomelli je pojasnila, da ne ve niti, kako je ženi Dušana Zorka ime. Zorko je bil v prvem sojenju zaslišan kot priča.

Morda spet o prodaji Mercatorja

V ponovljenem sojenju bi lahko zaslišali Marka Zamana, stečajnega upravitelja Infond Holdinga. Povedal naj bi, kako je bilo s prodajo Mercatorja. Ali bo Zaman pričal ali ne, bo sodnica še odločila.



Boško Šrot je prav včeraj o prodaji Mercatorja v spis vložil notarsko overjeno izjavo nekdanjega lastnika in prvega moža Agrokorja Ivice Todorića. V njej piše, da sta se z Boškom Šrotom v prvi polovici leta 2009 dogovorila, da bo družba Agrokor kupila 24,99 odstotka Mercatorja po ceni 300 evrov za delnico, v prihodnjih treh letih pa bi odkupil še okoli 25 odstotkov Mercatorja, ki je bil v lasti drugih družb v laški skupini.



Izjavo je Boško Šrot poskušal uveljavljati že v odškodninski tožbi Radenske, ki od njega in Atke Prime zahteva 46 milijonov evrov odškodnine. Izjave do zdaj niso upoštevali, Giacomellijeva pa mu je naložila, naj poskrbi za prevod. Izjava iz aprila 2017 je namreč v hrvaščini, overila pa jo je notarka na otoku Pagu. Odvetnik Bogataj je pripomnil: »Postavlja se vprašanje, kako je Šrot overil listino pri notarki na Hrvaškem med prestajanjem zaporne kazni.« Odgovora včeraj ni dobil.