Med pretepom je izvlekel nož in ga zabodel

Petindvajsetletni Ljubljančan je pred enim letom, ko se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začelo sojenje zoper njega, zatrjeval, da je za nož zagrabil, ker se je počutil ogroženega. Adriano M. ga je, kot je razlagal, udaril tako, da je padel, nato je od njega dobil še več udarcev. Ker se je bal poškodb po glavi, ga je nekajkrat udaril z nožem. »Očitno sem ga pri tem zbodel,« je dejal Bejtulai. »Nisem ga hotel ubiti. Tudi ni res, da sem nehal šele, ko sta posegla vmes varnostnika. Takoj ko je prenehal udarjati Adriano M., sem prenehal tudi jaz,« je sklenil. Prej se je sicer zabaval v lokalu Shooters, potem pa se je vnel spor z neko drugo skupino. »Šli smo ven, da se pogovorimo in rešimo problem,« se je spominjal in še, da se je zunaj zelo hitro začelo prerivanje. Po vseh izvedenih dokazih je bilo Bejtulaiju na koncu za poskus uboja izrečenih pet let, za nasilništvo pa sedem mesecev zapora.