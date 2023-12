Med pretepom v Črnomlju umrla moška

V enem od stanovanj v večstanovanjski hiši v Črnomlju je ponoči prišlo do pretepa, ki je bil usoden za dva moška. Po prvih zbranih obvestilih naj bi se družila in sprla, potem pa najverjetneje drug drugega tako hudo poškodovala, da sta na kraju umrla. Kriminalisti sicer dogodek še preiskujejo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o najdbi dveh poškodovanih oseb v Črnomlju obveščeni danes nekaj pred 12. uro, na kraj so takoj napotili policiste in reševalce, zdravnik pa je potrdil smrt obeh moških. O najdbi trupel sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka; obe sta se udeležili ogleda, ki ga opravljajo kriminalisti.

Sprla sta se 55-letni in 63-letni moški, ki sta prebivala v sosednjih stanovanjih v isti hiši. Preiskovalna sodnica je za pokojna odredila sodno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti.

Kriminalisti sicer nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Z ugotovitvami bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na novomeški policijski upravi.