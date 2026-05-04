Ob meji s Slovenijo umrli štirje prebežniki, voznik je pobegnil

V nedeljo okoli 22.30 je nekdo poklical policijo v hrvaškem mestu Karlovac in ji sporočil, da je v občini Netretić v naselju Donje Prilišće večja skupina prebežnikov. Policisti, ki so tja prišli, so našli štiri mrtve ljudi, dva moška v slabem zdravstvenem stanju pa so odpeljali v zdravstveni dom, poroča hrvaški portal 24sata.

V bližini slovenske meje so hrvaški policisti prijeli še 13 ljudi iz tujine, med njimi tudi enega, ki je pomagal ranjenima moškima, in jih prepeljali v center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol.

Policisti so ugotovili, da jih je s tovornjakom pripeljal neznani voznik, jih še pred slovensko mejo izkrcal iz tovornjaka, in ko je videl, da so nekateri izmed njih umrli, pobegnil. Domnevno je bila njihova smrt posledica nečloveških razmer med prevozom.

Kot je izvedela novinarska ekipa 24sata, sta v karlovški bolnišnici dva prebežnika. Eden je bil sprejet s hudimi poškodbami, oziroma kot je za hrvaški medij dejal direktor bolnišnice, ima udarnine po telesu in poškodbo glave. Drugi moški je bil podhlajen, dehidriran in podhranjen, vendar brez vidnih poškodb.

Policija dogodek še preiskuje, vzrok in identiteto umrlih pa bodo ugotavljali z obdukcijo.