Med sečnjo lesa se je smrtno ponesrečil moški

V nedeljo zvečer se je med sečnjo lesa v gozdu na Šentviški Gori v občini Tolmin smrtno ponesrečil 40-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Policisti so ugotovili, da je moški sam opravljal sečnjo lesa na gozdni parceli približno en kilometer stran od vojašnice na Šentviški Gori.

Našli so ga s poškodbami glave med debli požaganih dreves. Znakov življenja ni kazal, njegovo smrt je na kraju potrdil zdravnik ZD Tolmin, ki je odredil sanitarno obdukcijo. Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.