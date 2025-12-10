Med sporom ga je večkrat zabodla v vrat in trebuh

Obtožena ni priznala uboja 53-letnika, pri katerem je živela pred usodnim dogodkom.

Pred Majo Balažic, kazensko sodnico mariborskega okrožnega sodišča, bi morala v ponedeljek stopiti 45-letna Fahrije Rama, slovenska državljanka, doma s Kosova. Državna tožilka Tinka Berk jo je obtožila kaznivega dejanja uboja 53-letnega Riharda Žvikarta v Lovrencu na Pohorju 22. julija letos. Rama na predobravnavnem naroku krivde ni priznala. A to šele po poldrugi uri prepričevanja, naj sodeluje na naroku, ki je potekal po videokonferenci. Pravosodni policisti namreč zaradi kadrovske stiske obtoženke niso mogli privesti iz pripora na Igu. Fahrije Rama je obtožena uboja 53-letnega Riharda Žvikarta. Sprva ni želela sodelovati po videokonferenci. Nato je krivdo zanikala, glavna obravnava se začne januarja. Sodnica je preverjala, ali naj narok razpiše 22. decembra, a tudi za ta datum niso ...