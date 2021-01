Med stavko niso pozabili na nevarne voznike

Pijan voznik tovornjaka

S skoraj vseh slovenskih policijskih uprav so poročali o številnih malomarnih, neodgovornih in celo objestnih voznikih, ki so jih ustavili v ponedeljek. Skupno jim je bilo, da so s svojim nevarnim ravnanjem v nevarnost spravili sebe in druge udeležence v prometu, nemalokrat pod vplivom alkohola.S policijske uprave Ljubljana so poročali o treh takšnih primerih. Okoli 18.30 je na Tbilisijski ulici v Ljubljani voznik osebnega avtomobila izsilil prednost pred pešcem, ki je že stal na prehodu za pešce. Lažje poškodovanega so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Malo pred 11. uro pa je na Dunajski cesti voznik kolesa z motorjem zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del osebnega vozila. V nesreči se je lažje poškodoval, izkazalo pa se je, da je vozil pijan, z 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.Malo pred 18. uro pa sta policista na območju Cerknice opazila voznika, ki je močno vijugal po vozišču, zato sta ga začela ustavljati s službenim vozilom z modrimi lučmi in sireno. Voznik pa je ob tem v ovinku zapeljal z vozišča in trčil v prometni znak. Preizkus z alkotestom je pokazal rezultat 0,76 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznika so pridržali.Ob 6.22 so bili na delu tudi mariborski policisti, in sicer zaradi slovaškega tovornega priklopnega vozila, s katerega so na avtocesti med Mursko Soboto in Mariborom padali kosi ledu. Policisti so 49-letnega državljana Ukrajine ustavili pri izvozu Rogoza in za nameček ugotovili, da je imel ob tej zgodnji uri, čeprav bi moral biti popolnoma trezen, v organizmu 0,40 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so ga takoj oglobili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.Popoldne pa so v Lovrencu na Pohorju ustavili 50-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil, čeprav so mu že 14. januarja izrekli ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, za nameček pa je bil podkrepljen z alkoholom, na liter izdihanega zraka ga je imel 0,34 miligrama.Gorenjski policisti so v ponedeljek ujeli dva voznika brez veljavnih vozniških dovoljenj. »Eden se je javil sam,« se je pošalil tiskovni predstavnik PU Kranj, »ko je v naselju vozil s hitrostjo 66 kilometrov na uro.« Pri drugem pa je hitri test na prepovedane droge pokazal pozitiven rezultat na kokain in konopljo. Manjšo količino droge so mu policisti zasegli. Oba so izločili iz prometa in jima zasegli vozili. Opoldne pa je voznica sama trčila v objekt. Policisti so jo izsledili in ji izmerili 0,50 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.Malo po 16. uri so novomeški prometni policisti pri Koglem ustavili 62-letnega voznika, ki je imel na osebnem avtomobilu nameščeni različni registrski tablici. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je pa zato v litru izdihanega zraka imel 0,46 miligrama alkohola. Avto fiat punto so mu zasegli. Brez avta pa je ostal tudi 29-letnik, ki so ga črnomaljski policisti ustavili med kontrolo prometa pri Uršnih selih. Vozniškega dovoljenja ni imel, vozil pa je neregistriranega in nezavarovanega fiata stilo.Več avtomobilov so zasegli tudi na območju PU Koper, in sicer trem voznikom, ki niso imeli veljavnega vozniškega dovoljenja, dva voznikoma, ki sta bila pod vplivom maliganov, enega pa vozniku, za katerega je bil hitri test na droge pozitiven na kanabis, opiate in kokain.Policisti sicer vsem, ki se morda zanašajo na policijsko stavko, sporočajo, da bodo z lovom na nevarne voznike nadaljevali, saj je nadzor prometa nujna naloga policije in jo izvajajo tudi v času stavke.