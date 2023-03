Med vožnjo se je nagibala skozi odprto okno

Policisti PU Maribor so imeli veliko dela s pijanimi vozniki, ki so sebe in druge spravljali v nevarnost. »Glede na to, da v zadnjem času zaznavamo povečano število voženj pod vplivom alkohola, vse pozivamo, naj v takšnem stanju ne sedejo za volan,« opozarjajo.

Tako so bili v torek obveščeni, da voznik avta na relaciji od Slovenske Bistrice proti Ptuju vozi nezanesljivo, oziroma vijuga. Ko so ga policisti ustavili, voznik ni hotel sodelovati v policijskem postopku in je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Nato je hotel celo pobegniti, končalo pa se je z uporabo prisilnih sredstev oziroma lisicami. Kršitelj si je zaradi neupoštevanja ukazov policistov ter nedostojnega vedenja prislužil plačilni nalog, sledi tudi obdolžilni predlog.

Zvečer so na Mlinski ulici v Mariboru ustavili avto, ker se je sopotnica med vožnjo nagibala skozi odprto okno. V postopku se je nedostojno vedla do policistov, nato pa začela policiste žaliti, nanje kričati ter zamahovati z rokami. Zaradi vsega so zoper njo odredili pridržanje do streznitve in ji izdali plačilni nalog.



Na regionalni cesti, zunaj naselja Močna, pa so ustavili voznika avta, ki je vozil kljub temu, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus pa je pokazal 1,35 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu avto zasegli, sledi pa obdolžilni predlog in plačilni nalog. Pijanega voznika so ustavili tudi policisti Policijske postaje Gorišnica. Zvečer je voznik avta opravil preizkus, ki je pokazal 1,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper voznika so odredili policijsko pridržanje in podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.