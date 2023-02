Med žrtvami spolne zlorabe na internetu lani 95 otrok

Policija je lani obravnavala 163 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki zajemajo kazniva dejanja spolne zlorabe na internetu. V teh kaznivih dejanjih je bilo 95 žrtev, ki še niso dopolnile 18. leta starosti. Med osumljenci so tudi otroci, lani jih je bilo kar 59.

Preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj, ki jih sicer zajema 176. člen kazenskega zakonika, zahteva usklajeno delo skupine strokovnjakov iz vrst policije, ki so preiskovalci, strokovnjaki za računalniško preiskovanje in analitiki. V preiskavah je treba obdelati številne podatke in obsežno slikovno gradivo, tudi po nekaj tisoč fotografij, več ur video posnetkov in drugih podatkov, so za STA navedli na policiji pred dnevom varne rabe interneta, ki bo v torek in bo v Sloveniji osredotočen na problematiko neprimernih spletnih vsebin.

Preiskave so po navedbah policije iz leta v leto bolj kompleksne in zahtevne, saj storilci uporabljajo vrsto orodij in aplikacij za zakritje sledi.

Kot so poudarili, sta glede na to zelo pomembna preventiva in ozaveščanje. Starši morajo dati otrokom zgled, jih seznanjati z nevarnostmi, jih voditi, nadzorovati in se pogovarjati z njimi, ker bodo le tako dosegli, da jim bodo otroci zaupali morebitno neprijetno izkušnjo.

Otroci pa se morajo zavedati pomena varovanja osebnih podatkov. Zavedati se morajo, da so na internetu tudi osebe, ki jim želijo škoditi, in se naučiti, da so nezaupljivi do neznanih oseb na internetu. Vedeti morajo, da je tisto, kar objavijo na internetu, skoraj nemogoče odstraniti, in da ne smejo drugemu storiti nič takega, česar ne želijo, da bi drugi storili njim.