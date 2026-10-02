Medicinska sestra iz UKC Ljubljana naokoli pošiljala fotografijo mrtve ženske

V javnost prihajajo nove podrobnosti o primeru medicinske sestre z oddelka za opekline in rekonstrukcijo UKC Ljubljana, za katero sta prijaviteljici Rebeka Ačimovič in Taja navedli, da je med delom z zasebnim telefonom fotografirala paciente in njihovo zdravstveno dokumentacijo ter posnetke pošiljala osebam zunaj bolnišnice. Preberite tudi: Medicinska sestra fotografije pacientov pošiljala naokrog. Kako je ukrepal UKC? Primer je po prijavi sprožil notranje preverjanje v UKC Ljubljana, vključeni pa so bili tudi drugi pristojni organi. V uredništvu smo pregledali več posnetkov zaslona zasebnih pogovorov in drugo gradivo, ki sta nam ga posredovali prijaviteljici. Na nekaterih fotografijah so pacienti na bolniških posteljah, obdani z medicinsko opremo, na drugih je razvidna zdravstvena ...