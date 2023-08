Medicinsko sestro zaradi umora sedmih novorojenčkov obsodili na dosmrtno ječo

Britansko medicinsko sestro Lucy Letby so zaradi umora sedmih novorojenčkov in poskusa umora še šestih drugih na oddelku za neonatologijo obsodili na dosmrtno ječo. Sodnik v Manchestru ji je danes izrekel najvišjo možno kazen, pri kateri ni mogoče priti predčasno na prostost, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ravnali ste na način, ki popolnoma nasprotuje normalnim človeškim nagonom, da se dojenčke neguje in za njih skrbi,« je dejal sodnik. Poudaril je, da je šlo za ogromno zlorabo zaupanja.

Letby je s tem postala četrta ženska v Veliki Britaniji, ki bo morala preostanek svojega življenja preživeti za zapahi, in je bila obsojena na najvišjo možno zaporno kazen.

Porota je nekdanjo medicinsko sestro v petek spoznala krivo sedmih umorov in šestih poskusov umora, v dveh točkah jo je oprostila, v dveh pa ni odločila. Bolnim ali prezgodaj rojenim novorojenčkom je Letby, ki je krivdo vztrajno zanikala, med drugim vbrizgavala zrak, jih prekomerno hranila z mlekom in jih zastrupljala z inzulinom.

Med junijem 2015 in julijem 2016 se je na neonatalnem oddelku bolnišnice v Chestru znatno povečalo število novorojenčkov, ki so utrpeli hude in nepričakovane kolapse. Vsakič, ko je do njih prišlo, je bila Letby edina v službi.

Danes 33-letno Lucy Letby so po vrsti smrti trikrat aretirali, nazadnje leta 2020, ko so jo tudi obtožili. Tožilstvo jo je označilo za preračunljivo žensko, ki je izkoristila ranljivost nedonošenčkov, da bi prikrila svoja dejanja, pri čemer je uporabljala metode, ki niso pustile veliko sledi.