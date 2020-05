Medved huje poškodoval pohodnika

Sinoči je v gozdu nad vasjo Želimlje, 20 kilometrov od Ljubljane, medved napadel in hudo poškodoval pohodnika. Poškodovanec je po napadu medveda sam prišel domov in potem padel v nezavest, zdaj se zdravi na intenzivni negi. Po neuradnih informacijah ima hujše notranje poškodbe.iz Lovske družine Škofljica je napad zveri potrdil in za Delo povedal, da je sprehajalec okoli osmih zvečer naletel na medvedko z mladiči. Lovska družina je sicer konec prejšnjega meseca občane opozorila na nevarnost medvedov in svetovala naj bodo pri sprehajanju po gozdu dovolj glasni, da bodo medvede opozorili na svojo prisotnost ter odsvetovala sprehode v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah.V Želimljah je do podobnega incidenta prišlo v približno istem času že lansko leto , ko je medvedka z mladičema poškodovala starejšo žensko. Po napadu je bil takrat odrejen odstrel medvedke. Kakšna usoda čaka medvedko, ki je sprehajalca napadla letos, še ni znano.