Sodišče v Gradcu je danes Slovencu zaradi umora avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, prisodilo dosmrtni zapor, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Primer je pretresel tako Avstrijo kot Slovenijo.

FOTO: Andrej Bedek

Tožilstvo je na sojenju, ki se je odvilo danes, trdilo, da jo je obtoženecubil, medtem ko je obramba vztrajala, da to ni bil njegov namen.

32-letni slovenski državljan je bil obtožen, da je konec novembra lani ubil svojo nekdanjo partnerko in njeno truplo zakopal v Sloveniji.

Prijela ga je slovenska policija, potem ko je na parkirišču igralnice v Šentilju zažgal svoj avtomobil. Šele po izročitvi Avstriji je preiskovalcem razkril, kje je truplo.

Tožilstvo mu je očitalo, da je nekdanjo partnerko, avstrijsko spletno vplivnico, umoril v njenem stanovanju v Gradcu, in sicer naj bi jo zadušil. Zadal naj bi ji tudi vbodne rane in ureznine. Nato naj bi njeno truplo z avtomobilom prepeljal iz Gradca v Slovenijo, kjer jo je zakopal v gozdu. Njene posmrtne ostanke so našli v kovčku, zakopanem v okolici Majšperka.

FOTO: Andrej Bedek

Slovenec je vseskozi trdil, da nekdanje partnerke ni umoril, ampak je šlo za nesrečo. Je pa priznal, da je truplo prepeljal v Slovenijo in ga zakopal.

FOTO: Andrej Bedek