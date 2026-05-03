V Mengšu zagorela tri vozila

Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela tri osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da so v požaru iz do sedaj še neznanega razloga zagorela tri vozila, prav tako pa se je ogenj razširil na nadstrešek. Policisti so zavarovali kraj požara in bodo danes opravili ogled kraja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.