V ospredju primera so se znašli posnetki nadzornih kamer iz ene od optik

V kazenskem postopku zoper domnevnega tatu je obramba poskušala doseči izločitev videoposnetkov nadzornih kamer. Trdila je namreč, da je kamera poleg slike snemala tudi zvok, s čimer naj bi nezakonito posegla v obtoženčevo zasebnost, in celo, da tat ni bil pravilno obveščen o snemanju slike in zvoka. Toda ljubljansko okrožno sodišče je menilo drugače. Na sojenju na okrožnem sodišču v Ljubljani poteka kazenski postopek zoper D. K. zaradi kaznivega dejanja velike tatvine. V ospredju primera so se torej znašli posnetki nadzornih kamer v eni od ljubljanskih optik, kjer naj bi kradel – ti so bili ključni za prepoznavo domnevnega storilca. D. K. je na junijskem naroku zanikal krivdo, obramba pa je zahtevala izločitev dokazov, saj naj bi jih organi odkrivanja in pregona pridobili s kršitvijo ...