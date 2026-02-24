  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Mercatorjev požar lahko ostane brez krivca

    Preobrat: Mnenje izvedenke, ki je razbremenila Cirila Cerarja, ostaja v spisu – Tožilki ni uspelo niti s pritožbo na višje sodišče.
    Ciril Cerar že skoraj enajst let čaka na sodni epilog. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Ciril Cerar že skoraj enajst let čaka na sodni epilog. FOTO: Jože Suhadolnik
    Aleksander Brudar
    24. 2. 2026 | 05:00
    4:52
    A+A-
    »Gori, vsi ven!« so zaslišali zaposleni v Mercatorjevih skladiščih zelenjave, sadja in mesa na Hladilniški poti v Zalogu 12. maja 2015 okoli poldneva. Požar je izbruhnil v hladilnici sadja in zelenjave in se hitro razširil po objektu.­ Gost črn dim je bil viden z več koncev prestolnice. Ko so gasilci ognjene zublje pogasili in se je lotila dela policija, so se počasi izrisale okoliščine. Mercator se je spomladi tistega leta odločil, da bo v hladilnici namestil nova vrata, saj je zaradi neprimernih PVC-vrat vdirala toplota in preprečevala učinkovito hlajenje. Dela so zaupali podjetju Ceko IN. Njegov direktor Ciril Cerar je v Mercatorjevo skladišče v Zalogu poslal svoja varilca Ruslana Terekhova in Marjana Kneza. Ko sta varila okvir vrat na obstoječega, se je začela sproščati izjemno ...
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    požar sojenje gasilci Mercator

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kaj brati ob obletnici ruske invazije na Ukrajino

    Ob obletnici ruske invazije na Ukrajino v branje priporočamo knjige, ki ponujajo vpogled v ukrajinsko zgodovino, politiko in družbo, pa tudi v ukrajinsko dušo.
    Pia Prezelj 24. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Les je lep

    Ogroženo naravno bogastvo: Ekstremni vremenski dogodki zbudijo povzročitelje bolezni – Najranljivejša smreka in bor.
    Marko Kočevar 24. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kancler na Kitajskem

    Merz bo v Pekingu odpiral tudi neprijetne teme

    Kancler na Kitajskem: Azijska sila je bila v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, zdaj je velika tekmica.
    Zorana Baković 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ogroženo naravno bogastvo

    Gozd pod pritiskom podnebnih sprememb

    Ekstremni vremenski dogodki povzročijo stres, ki v drevesih »zbudi« speče povzročitelje bolezni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kancler na Kitajskem

    Merz bo v Pekingu odpiral tudi neprijetne teme

    Kancler na Kitajskem: Azijska sila je bila v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, zdaj je velika tekmica.
    Zorana Baković 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ogroženo naravno bogastvo

    Gozd pod pritiskom podnebnih sprememb

    Ekstremni vremenski dogodki povzročijo stres, ki v drevesih »zbudi« speče povzročitelje bolezni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
