Mercatorjev požar lahko ostane brez krivca

Preobrat: Mnenje izvedenke, ki je razbremenila Cirila Cerarja, ostaja v spisu – Tožilki ni uspelo niti s pritožbo na višje sodišče.

»Gori, vsi ven!« so zaslišali zaposleni v Mercatorjevih skladiščih zelenjave, sadja in mesa na Hladilniški poti v Zalogu 12. maja 2015 okoli poldneva. Požar je izbruhnil v hladilnici sadja in zelenjave in se hitro razširil po objektu.­ Gost črn dim je bil viden z več koncev prestolnice. Ko so gasilci ognjene zublje pogasili in se je lotila dela policija, so se počasi izrisale okoliščine. Mercator se je spomladi tistega leta odločil, da bo v hladilnici namestil nova vrata, saj je zaradi neprimernih PVC-vrat vdirala toplota in preprečevala učinkovito hlajenje. Dela so zaupali podjetju Ceko IN. Njegov direktor Ciril Cerar je v Mercatorjevo skladišče v Zalogu poslal svoja varilca Ruslana Terekhova in Marjana Kneza. Ko sta varila okvir vrat na obstoječega, se je začela sproščati izjemno ...