Meteorna voda zalivala kleti, veter odkrival strehe in podiral drevesa

Neurje z močnim dežjem in vetrom je v petek nekaj po 18. uri zajelo predvsem osrednji, vzhodni in severovzhodni del Slovenije. Gasilci so posredovali v 40 intervencijah. Predvsem so iz stanovanjskih in drugih objektov črpali meteorno vodo, pokrili nekaj streh in odstranili več podrtih dreves, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.



Prizadete so bile občine Duplek, Markovci, Mozirje, Podvelka, Slovenj Gradec, Ivančna Gorica, Ljutomer, Središče ob Dravi, Šmartno ob Paki, Velenje, Polzela, Prevalje, Selnica ob Dravi, Šoštanj, Žalec, Braslovče, Majšperk, Maribor, Muta in Postojna.

Vremenoslovci občasne padavine za vzhodni del države napovedujejo tudi za danes dopoldne.



Na zahodu se bo dopoldne delno jasnilo, drugod bo večinoma oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo še deževalo. Popoldne bodo padavine povsod ponehale, od zahoda pa se bo postopno delno zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, navaja Agencija RS za okolje.



V nedeljo bo povečini sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.



V ponedeljek bo sončno, popoldne ali zvečer lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo pretežno jasno.