Milka Noviča, po neuradnih podatkih, čaka novo sojenje

Preberite tudi:

Osem vprašanj in odgovorov o zadevi Novič

Milko Novič po izpustitvi iz zapora na Dobu septembra 2018. FOTO: Uroš Hočevar

Po poročanju portala 24.ur , ki se sklicuje na neuradne podatke, je Višje sodišče po razveljavilo oprostilno sodbo in sojenjezaradi umora direktorja kemijskega inštitutavrnilo sodiscu prve stopnje v ponovo sojenje. Stranke v postopku z vsebino odločitve še niso seznanjene.Sodba je bila najverjetneje razveljavljena zaradi domnevnih napak v sodnem postopku, ki ga je vodil razvpiti sodnik . Zaradi sodnikovega govora ob razglasitvi sodbe zoper njega poteka tudi postopek pred disciplinskim sodiščem. Radonjić je Noviča sicer spoznal za nedolžnega.Tožilstvo se je na sodbo pritožilo in predlagalo razveljavitev oprostilne sodbe, vrnitev v ponovno odločanje pred spremenjen senat pa tudi razveljavitev sklepa, s katerim je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljanizavrnil predlog za Radonjićevo izločitev.Tožilstvo Radonjiču očita številne kršitve postopka. Večkrat naj bi onemogočil postavljanje vprašanj pričam, zaslišanje neupravičeno zapiral za javnost in iz sodne dvorane neupravičeno odstranil tožilkoProces proti Noviču bo sicer zastaral oktobra letos.